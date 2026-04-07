Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un incontro tra una nota showgirl e un ballerino di successo, che ha generato molta attenzione sui social e sui giornali di gossip. La vicenda riguarda un appuntamento apparentemente casual, avvenuto in un bar, che ha suscitato numerose speculazioni tra fan e addetti ai lavori. Entrambi hanno poi smentito ogni coinvolgimento romantico, ma le supposizioni continuano a circolare.

Il mondo del gossip vive spesso di voci che nascono dal nulla e si trasformano in casi mediatici. Basta un dettaglio, un incontro o una battuta per alimentare racconti che poi rimbalzano ovunque, anche quando i diretti interessati provano a smontarli. È proprio quello che è successo a Carmen Russo, finita al centro di un chiacchiericcio insistente che coinvolge anche Stefano De Martino e che, a distanza di tempo, continua a far discutere. Il gossip bollente di Carmen Russo e Stefano De Martino: parla lei. A chiarire la situazione è stata la stessa Carmen Russo, che ha deciso di mettere fine alle voci su un presunto flirt con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Carmen Russo come Ilary Blasi, spunta un caffè con Stefano De Martino: il gossip bollente fa discutere

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Cos'è questo film visionario con Carmen Russo che interpreta una produttrice spietata, Cloris Brosca, Antonia San Juan e Amanda Lear nei panni di una suora Urla capolavoro da ogni fotogramma x.com