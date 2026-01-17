Chi sono tutte le ex famose di Stefano De Martino | da Emma Marrone tradita con Belen al gossip con Rocio Munoz Morales

Questo testo presenta un’analisi delle relazioni passate di Stefano De Martino, focalizzandosi sulle sue ex famose e sul gossip che le ha coinvolte. Viene ripercorsa la sua storia sentimentale, tra flirt recenti e una relazione significativa con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago. L’approccio è sobrio e informativo, con un linguaggio chiaro e grammaticalmente corretto, adatto a un pubblico interessato a conoscere i dettagli della vita privata del ballerino e showman.

La vita sentimentale di Stefano De Martino ha animato il mondo del gossip recentemente con gli ultimi flirt delle scorse estati ma prima ancora con la turbolenta e tormentata love story con Belen Rodriguez, madre del figlio Santiago. Stasera il conduttore di Affari Tuoi sarà tra gli ospiti di C'è Posta Per Te, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Dopo aver ottenuto una borsa di studio che lo porta a New York appena diciottenne studia danza contemporanea e moderna al Broadway Dance Center di New York, nel 2009 si presenta ad Amici nelle vesti di ballerino. Nella scuola più famosa d'Italia conosce Emma Marrone, con la quale avvia una relazione durante il talent show e proseguita per tre anni, fino a quando il giovane partenopeo instaura un breve flirt con la collega Giulia Paeselli.

