Montoro deposito di rifiuti speciali pericolosi | denunciato un imprenditore

Montoro, un imprenditore è stato denunciato dopo il ritrovamento di un deposito di rifiuti speciali pericolosi nel suo capannone. La scoperta è avvenuta durante un blitz dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, coordinati con le forze locali, nell’ambito di controlli contro l’inquinamento del fiume Sarno. Gli investigatori hanno trovato materiali tossici accumulati illegalmente, che minacciavano la qualità dell’ambiente e la salute pubblica. Le verifiche continuano per accertare eventuali altri illeciti e responsabilità legali.

Nello specifico, i carabinieri, in collaborazione con il personale dell'ARPA Campania, appuravano che un imprenditore, operante nel settore dell'edilizia, aveva depositato sul nudo terreno, circa 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da oli esausti e contenitori di plastica contaminati da sostanze chimiche pericolose. Inoltre, riscontravano che le acque di prima pioggia che attraversavano il piazzale antistante l'opificio, venivano scaricate direttamente nel confinante corso d'acqua "torrente solofrana". Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari, ponevano sotto sequestro l'area di circa 3000 metri quadrati oggetto del deposito incontrollato di rifiuti.