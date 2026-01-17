È stato individuato e sequestrato un deposito di rifiuti speciali a Lequile, nel Salento. Il sito conteneva carcasse di apparecchiature elettriche e scarti di demolizioni edili, evidenziando una gestione illecita di materiali pericolosi. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo ambientale volte a prevenire l’abbandono di rifiuti e tutelare il territorio.

Un deposito di rifiuti speciali, tra carcasse di apparecchiature elettriche e scarti di demolizioni edili, è stato scoperto e sequestrato a Lequile, in provincia di Lecce, in un terreno utilizzato da un'azienda che opera nel settore edile. L'amministratore unico della società è stato denunciato per violazioni al 'Testo unico ambientale' in riferimento alla gestione non autorizzata di rifiuti. Il cumulo di rifiuti sequestrato è di circa 600metri cubi. Fondamentale per la scoperta dell'attività illecita all'interno del terreno l'uso di droni di ultima generazione in uso ai carabinieri forestali del nucleo di Lecce che hanno accertato quanto avveniva alla periferia del comune salentino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rifiuti speciali abbandonati: scoperto un deposito nel Salento

Leggi anche: Caserta, olio e uova stoccati vicino a rifiuti speciali: scoperto deposito abusivo di alimenti

Leggi anche: Amianto e rifiuti speciali abbandonati nel bosco: i forestali denunciano un imprenditore

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rifiuti alla Marina: incastrati gli incivili degli infissi. Cosa hanno scoperto; Marzano di Nola, amianto: imprenditore denunciato, dieci metri cubi di veleni abbandonati; Sequestrati 6 opifici in Campania, scoperto con i droni un maxi smaltimento illecito di rifiuti tessili; Rifiuti tessili, discarica abusiva scoperta nel Napoletano.

Rifiuti speciali abbandonati: scoperto un deposito nel Salento - Un deposito di rifiuti speciali, tra carcasse di apparecchiature elettriche e scarti di demolizioni edili, è stato scoperto e sequestrato a Lequile, in provincia di Lecce, in un ... msn.com