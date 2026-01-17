Rifiuti speciali abbandonati | scoperto un deposito nel Salento
È stato individuato e sequestrato un deposito di rifiuti speciali a Lequile, nel Salento. Il sito conteneva carcasse di apparecchiature elettriche e scarti di demolizioni edili, evidenziando una gestione illecita di materiali pericolosi. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo ambientale volte a prevenire l’abbandono di rifiuti e tutelare il territorio.
Un deposito di rifiuti speciali, tra carcasse di apparecchiature elettriche e scarti di demolizioni edili, è stato scoperto e sequestrato a Lequile, in provincia di Lecce, in un terreno utilizzato da un'azienda che opera nel settore edile. L'amministratore unico della società è stato denunciato per violazioni al 'Testo unico ambientale' in riferimento alla gestione non autorizzata di rifiuti. Il cumulo di rifiuti sequestrato è di circa 600metri cubi. Fondamentale per la scoperta dell'attività illecita all'interno del terreno l'uso di droni di ultima generazione in uso ai carabinieri forestali del nucleo di Lecce che hanno accertato quanto avveniva alla periferia del comune salentino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Leggi anche: Caserta, olio e uova stoccati vicino a rifiuti speciali: scoperto deposito abusivo di alimenti
Leggi anche: Amianto e rifiuti speciali abbandonati nel bosco: i forestali denunciano un imprenditore
Rifiuti alla Marina: incastrati gli incivili degli infissi. Cosa hanno scoperto; Marzano di Nola, amianto: imprenditore denunciato, dieci metri cubi di veleni abbandonati; Sequestrati 6 opifici in Campania, scoperto con i droni un maxi smaltimento illecito di rifiuti tessili; Rifiuti tessili, discarica abusiva scoperta nel Napoletano.
Rifiuti speciali abbandonati: scoperto un deposito nel Salento - Un deposito di rifiuti speciali, tra carcasse di apparecchiature elettriche e scarti di demolizioni edili, è stato scoperto e sequestrato a Lequile, in provincia di Lecce, in un ... msn.com
Rifiuti tessili abbandonati in discariche abusive, scatta il sequestro di 6 opifici - Le indagini con l’utilizzo dei droni SANT’ARPINO – Traffico di rifiuti illeciti da sei aziende tessili ubicate a Sant’Arpino, Grumo Nev ... casertace.net
Amianto e rifiuti speciali abbandonati nel bosco: i forestali denunciano un imprenditore - L’indagine partita da Guardistallo ha permesso di risalire a un cantiere di Castagneto Carducci. lanazione.it
#rifiuti speciali abbandonati: scoperto un deposito nel Salento x.com
Scoperta una discarica abusiva a Lequile: rifiuti speciali accumulati senza permessi, area sequestrata e imprenditore denunciato. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.