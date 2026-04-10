Scoperta piscina abusiva sul promontorio del Circeo scatta il sequestro

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo carabinieri Parco di Sabaudia hanno individuato e sequestrato una piscina costruita senza autorizzazione sul promontorio del Circeo. L’intervento è stato eseguito a seguito di un controllo nella zona, dove è stata riscontrata l’assenza di permessi edilizi per l’opera. La piscina abusiva è stata quindi sottoposta a sequestro da parte delle forze dell’ordine.

Piscina abusiva sul promontorio del Circeo. Questa la scoperta fatta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo carabinieri Parco di Sabaudia che hanno posto sotto sequestro l’opera.Nello specifico, l’impianto, a servizio di un’abitazione, era stato realizzato senza titoli autorizzativi, vale a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Favara, scoperta discarica abusiva di sfabbricidi: scatta il sequestro Discoteca abusiva in un capannone: scatta il sequestroLa Questura di Padova con i vigili del fuoco tra il 17 e il 18 febbraio hanno effettuato un blitz a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Piscina abusiva sul promontorio del Circeo: scatta il sequestroNei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Sabaudia hanno posto sotto sequestro una piscina realizzata senza alcun titolo autorizzativo in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ... latinaoggi.eu Torre Chianca, l'«occhio» del drone scopre una piscina interrata totalmente abusiva: denunciato il proprietarioProsegue con risultati significativi l’operazione Another Brick condotta dai Carabinieri Forestali, che nelle scorse ore ha portato alla scoperta di una piscina abusiva a Torre Chianca, marina di ... lagazzettadelmezzogiorno.it