Discoteca abusiva in un capannone | scatta il sequestro

Una discoteca senza autorizzazioni è stata sequestrata ieri in un capannone di periferia. Le forze dell’ordine hanno trovato musica a tutto volume, luci stroboscopiche e decine di giovani all’interno, in un locale non a norma. L’attività, scoperta durante un controllo di routine, operava senza licenza da mesi. Dopo i recenti incidenti a Crans Montana, le autorità hanno intensificato i controlli nelle strutture di intrattenimento. Il proprietario rischia ora sanzioni e denunce penali per violazione delle norme di sicurezza.

La Questura di Padova con i vigili del fuoco tra il 17 e il 18 febbraio hanno effettuato un blitz a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Identificati 229 clienti giovanissimi in uno spazio di 240 metri quadrati. Denunciato il presidente del circolo Dopo i drammatici fatti di Capodanno a Crans Montana, su disposizione del questore Marco Odorisio sono diventati ancora più incisivi e frequenti gli accertamenti delle forze di polizia in locali di intrattenimento a tutela della sicurezza degli avventori. Nella notte di martedì grasso, tra il 17 ed il 18 febbraio, i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova, unitamente agli agenti della Squadra Mobile ed ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Padova, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, hanno effettuato un controllo presso un circolo privato con sede a Sant'Angelo di Piove di Sacco.