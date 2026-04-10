Dopo il confronto televisivo tra Vespa e Provenzano, il Partito Democratico ha rivolto accuse al giornalista coinvolto, ma quest’ultimo ha risposto con fermezza, affermando che sono abituati a non avere una vera controparte. La reazione di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere, accusando il partito di volerlo epurare. La vicenda si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche e un video che ha suscitato diverse reazioni.

Il fatto è chiaro, e si può riassumere in poche battute: dopo lo scontro tv tra Vespa e Provenzano, il Pd attacca il giornalista di lungo corso, ma lui non ci sta. E controbatte: «La par condicio è la mia religione». e scatta immediata la solidarietà (e l’allarme) di FdI: «Vogliono epurarlo». In poche parole cioè, su Vespa si aziona minaccioso il manganello dem. Perché non c’è niente da fare: al Nazareno il pluralismo proprio non va giù. L’ultima vittima della furia censoria del Pd è nientemeno che Bruno Vespa, “reo” di aver preteso il rispetto delle regole democratiche nel suo studio durante un acceso confronto tra il dem Peppe Provenzano e il capogruppo di FdI Lucio Malan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scontro Vespa-Provenzano, il Pd vuole silenziare il giornalista. Lui li asfalta: “Sono abituati a non avere controparte”. Ira di FdI: vogliono epurarlo (video)

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