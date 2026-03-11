San Giuseppe Jato il presidente del Consiglio comunale Antonino Liuzza aderisce a Forza Italia

Il presidente del Consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza, ha annunciato la sua adesione a Forza Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e Liuzza ora fa parte del gruppo politico guidato in Sicilia dall’assessore regionale Edy Tamajo. La sua scelta riguarda l’ingresso nel partito, che si inserisce nelle dinamiche politiche locali e regionali.

