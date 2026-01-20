Caos in Cdm slitta la nomina del presidente della Consob | scontro tra Lega e Forza Italia

Nel corso del Consiglio dei Ministri si è verificato un arresto nella nomina del presidente della Consob, con uno scontro tra Lega e Forza Italia. La questione ha causato uno stallo interno al governo, evidenziando le tensioni politiche in atto. La decisione sulla guida dell’autorità di vigilanza finanziaria rimane quindi in sospeso, riflettendo le difficoltà di un accordo tra le forze di maggioranza.

La partita sulla guida della Consob si arena nel cuore del governo e apre un nuovo fronte di tensione nella maggioranza. Nel corso del Consiglio dei ministri, convocato per avviare la procedura di nomina del nuovo presidente dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, la decisione attesa non arriva. La seduta si chiude con un rinvio, segno di uno stallo politico che mette in luce divisioni profonde e ancora irrisolte. Al centro della contesa c'è il nome indicato da Palazzo Chigi, condiviso dal ministero dell'Economia. La proposta riguarda Federico Freni, sottosegretario al Mef ed esponente della Lega, figura considerata di fiducia dell'area economica del governo.

