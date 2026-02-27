Foiano della Chiana | bus fuori strada dopo scontro con tir e auto Feriti alcuni passeggeri

All'alba di oggi, un bus è uscito di strada in località Foiano della Chiana, a seguito di un incidente con un tir e un'altra auto. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno soccorso alcuni passeggeri rimasti feriti. L’incidente ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento di soccorritori e forze dell’ordine per chiarire la dinamica.

FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO) – Incidente stradale all’alba di oggi, 27 febbraio 2026, nell’Aretino. Alle 5:30 tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sulla S.P. 27, via di Arezzo, a Foiano della Chiana. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un camion, un’auto e un autobus in servizio pubblico di linea. Nello scontro il bus è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco, all’interno otto persone.I vigili del fuoco hanno dapprima aperto un varco per accedere all’interno dell’autobus e successivamente immobilizzato ed estratto i feriti affidandoli poi alle cure del personale sanitario. L’autogru sta inoltre provvedendo al recupero dell’autobus. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

