Incidente all' alba sulla Palermo-Mazara scontro in galleria | quattro auto coinvolte e due feriti lievi

Un incidente ha causato l’interruzione del traffico questa mattina sulla Palermo-Mazara, coinvolgendo quattro auto in una galleria tra Isola e Trapani. L’impatto si è verificato all’alba, provocando due lievi feriti tra i conducenti. La presenza di veicoli danneggiati e il traffico congestionato hanno rallentato le operazioni di soccorso. La polizia sta ancora chiarendo le cause dello scontro e i veicoli sono stati rimossi dalla carreggiata.

È successo intorno alle 6. L'impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico in tilt e lunghe code per gli automobilisti Un incidente si è verificato all'alba di oggi sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'interno della seconda galleria in direzione della provincia di Trapani, all'altezza di Isola. È successo intorno alle 6 di questa mattina. Coinvolti quattro veicoli. Secondo le prime informazioni, il bilancio è di due feriti lievi, soccorsi sul posto e affidati alle cure dei sanitari. Le loro condizioni non destano preoccupazione. L'impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico in tilt e lunghe code per gli automobilisti.