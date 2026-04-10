Scontro in tv tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano | Vuole venire al mio posto? Adesso stia zitto – Il video

Ieri sera, nel programma televisivo Porta a Porta, si è verificato un acceso confronto tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano. Durante la puntata, Vespa ha detto a Provenzano: «Vuole venire al mio posto? Adesso stia zitto». Il dialogo è poi proseguito con toni duri, con entrambe le parti coinvolte nel confronto. Il video dell’episodio è stato diffuso sui social e ha attirato l’attenzione di diversi utenti.

Nello studio del programma tv Porta a Porta ieri sera, 9 aprile, è andato in scena uno scontro tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd, Giuseppe Provenzano. Lo scontro è avvenuto durante uno scambio tra Provenzano e Lucio Malan, capogruppo di FdI al Senato. «Prima ha parlato, adesso lasci parlare», ha detto Vespa rivolgendosi a Provenzano. «Stavamo interloquendo, dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico», ha risposto l’esponente Pd. Il conduttore, indicando la sua poltrona, ha chiesto allora a Provenzano: «Vuole venire al posto mio?», e il responsabile esteri del Partito democratico ha replicato: «Ci mancherebbe, non lo farei mai. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!”: Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano (PD)

Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, "stia zitto": ira del Pd, "Rai prenda le distanze"Scoppia la polemica tra il Pd e Bruno Vespa dopo l’attacco del conduttore all’ex ministro in quota dem Giuseppe Provenzano nel corso di Porta a Porta.

Temi più discussi: Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento; Ore 14, Milo Infante durissimo contro Casarin: lo scontro in diretta e la fuga dallo studio. Cos’è successo; A Ore 14 Milo Infante parla della Famiglia nel bosco e Alessandro Casarin se ne va, gelo in studio; Infante-Vespa, lo scontro continua dietro le quinte: Sorpreso e infastidito. Il clima (nerissimo) in Rai.

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consentoAcceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD ... fanpage.it

L'episodio ha rapidamente fatto il giro dei social dove il confronto tra i due è diventato viraleL'episodio nello studio di Porta a Porta ha rapidamente fatto il giro dei social dove il confronto tra i due è diventato virale ... dire.it

Giuseppe Provenzano, esponente del Partito Democratico (Pd), punge Bruno Vespa facendo una battuta a Porta a Porta (Rai 1) e fa infuriare il conduttore. “Scusi, Provenzano... Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare... Se lui parla e lei interrompe… - facebook.com facebook

Ci sta che #BrunoVespa si arrabbi. Ma la modalità è stata vergognosa. Vi invito a guardare il filmato. Si è avvicinato ad una persona seduta, col dito puntato, sbraitando, fuori controllo. Una scena indegna, aggressività pura pagata coi soldi del canone. Poi fan x.com