Due feriti gravi nello scontro frontale sulla strada regionale 71

Stamattina sulla strada regionale 71, a Ceciliano vicino Arezzo, si è verificato un grave incidente stradale. Due veicoli sono entrati in collisione frontale, causando feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. L’incidente ha temporaneamente rallentato il traffico sulla zona, rendendo necessaria attenzione e cautela per gli automobilisti.

AREZZO – Un grave scontro frontale ha scosso la mattinata di oggi (19 gennaio) lungo la strada regionale 71, in località Ceciliano, alle porte di Arezzo. Poco dopo le 10,30, per cause ancora al vaglio della polizia municipale, due autovetture si sono scontrate violentemente, trasformando un tratto di strada solitamente trafficato in uno scenario di soccorsi frenetici. Attivata immediatamente la macchina dell’emergenza della Asl Toscana Sud Est. Sul posto è confluito un imponente dispiegamento di mezzi: l’auto-infermieristica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata di Subbiano, e i mezzi Blsd della Croce Bianca e della Croce Rossa di Arezzo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Arezzo: incidente sulla strada regionale 71, tre auto coinvolte. Feriti i conducenti

Oggi, 20 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arezzo, tra le località Giovi e La Pazienza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati assistiti sul posto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

