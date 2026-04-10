Scontro frontale muore ragazzo di 25 anni

Nella serata di ieri, nella provincia di Messina, si è verificato un incidente stradale frontale che ha provocato la morte di un ragazzo di 25 anni e il ferimento di altre tre persone. Due delle persone coinvolte sono decedute sul colpo, mentre altre due sono state trasportate in ospedale in condizioni da valutare. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale. Le forze dell’ordine stanno acquisendo elementi per ricostruire la dinamica.

Un drammatico incidente stradale ha segnato la serata di ieri nella provincia di Messina, dove due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Il violento impatto è avvenuto lungo la statale 113, nel territorio di Acquedolci, lasciando sgomenta l’intera comunità locale. A bordo di una Volkswagen Golf viaggiavano Domenico Gerbino, 25 anni, alla guida, e Giuseppe Criscì, 54 anni. Con loro anche la figlia ventenne di Criscì, legata sentimentalmente al giovane conducente. Per i due uomini non c’è stato nulla da fare: sono morti a causa delle gravi conseguenze dell’impatto. La giovane è invece sopravvissuta, ma ha riportato ferite importanti ed è stata trasferita con urgenza all’ospedale di Sant’Agata di Militello. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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