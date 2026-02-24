Tragico scontro frontale su via Dismano | muore una donna di 46 anni

Una donna di 46 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale avvenuto ieri sera su via Dismano. La causa dell’incidente sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi. La strada rimane sotto stretta osservazione.

Non è sopravvissuta all'incidente fra due auto avvenuto nella serata di lunedì. Chi era la vittima Ancora una tragedia sulle strade del Ravennate. Non ce l'ha fatta la donna di 46 anni vittima del gravissimo incidente avvenuto nella serata di ieri su via Dismano. È morta martedì all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata ricoverata d'urgenza subito dopo lo scontro fra due auto. La vittima si chiamava Annalisa Soldati, originaria di Cesena, ma residente nel Ravennate. L'incidente Tutto è accaduto poco dopo le 20 di lunedì in via Dismano a Ponte Nuovo. Qui, per cause ancora da accertare da parte della Polizia Locale di Ravenna, si sarebbe verificato un grave frontale fra due auto, una Kia e una Ford Focus. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tragico schianto frontale a Fiuggi, nell’incidente muore una donna: aveva 69 anniNella giornata di Capodanno, nel territorio di Fiuggi, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli in collisione frontale.

Tragico incidente in città, scontro tra auto e furgone all'incrocio: muore una donnaNella città di Foggia, questa mattina si è verificato un grave incidente all’incrocio tra un’auto e un furgone, con conseguenze tragiche.

