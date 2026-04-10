Scontro con Provenzano a Porta a Porta Vespa | Da lui più grave delle offese

Durante una puntata di Porta a Porta, il conduttore ha avuto uno scontro con un ospite, riferendosi a un episodio passato. Vespa ha commentato che le parole dell’ospite sono state più gravi di alcune offese, citando anche l’intervento di Agcom e Rai. La discussione si è concentrata sulla presenza del Partito Democratico nel programma, che Vespa ha descritto come più numerosa rispetto ad altri partiti in questa stagione.

(Adnkronos) – "Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costantemente la sua forse stupida religione (in questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito). Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica, capisco che trovino normale che l’onorevole Provenzano – che ha avuto un tempo di parola superiore al senatore Malan interrotto costantemente – rivolga la più grave delle offese a un giornalista che già prima che Provenzano nascesse aveva dimostrato quanto doveva in fatto di correttezza professionale". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Vespa urla a Porta a Porta: scontro con Provenzano (PD), studio nel caosMomenti di forte tensione durante l’ultima puntata di “Porta a Porta”, il talk show di Rai1 condotto da Bruno Vespa. Porta a porta, acceso scontro tra Vespa e Provenzano: il videoDuro scontro, durante la puntata di Porta a Porta di giovedì 9 aprile 2026, tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano. Si parla di: Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento. Bruno Vespa furioso con Giuseppe Provenzano, scontro a Porta a Porta: Non glielo consento, stia zitto. Cos'è successoL'episodio nella puntata di ieri, giovedì 9 aprile: il conduttore ha perso la pazienza con il deputato del Pd per una battuta ... today.it Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it