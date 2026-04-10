Durante la puntata di Porta a Porta trasmessa giovedì 9 aprile 2026, si è verificato un acceso confronto tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano. La discussione si è sviluppata in modo vivace, con scambi di opinioni piuttosto intensi tra i due protagonisti. Un video dell’evento è stato diffuso, mostrando il confronto diretto tra Vespa e Provenzano.

Duro scontro, durante la puntata di Porta a Porta di giovedì 9 aprile 2026, tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano. Quest’ultimo era appena stato ripreso dal padrone di casa per aver interrotto Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. «Stiamo interloquendo, siamo in uno studio democratico », ha replicato il dem. « Vuole venire al posto mio? », ha controbattuto Vespa indicando scherzosamente la sedia del moderatore. Quando Provenzano ha risposto «forse dovrebbe sedersi da quella parte», indicando il lato di Malan, il conduttore si è infuriato. «Questo non glielo consento. Lei deve trovare una trasmissione, che in maniera isterica, con quello che vedete in giro sulla par condicio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Porta a porta, acceso scontro tra Vespa e Provenzano: il video

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

Vespa urla a Porta a Porta: scontro con Provenzano (PD), studio nel caosMomenti di forte tensione durante l’ultima puntata di “Porta a Porta”, il talk show di Rai1 condotto da Bruno Vespa.

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Vespa come non l’avete mai visto, urla a Porta a Porta: Stia zitto. VIDEODurante la puntata del 9 aprile, il dibattito – già acceso sui temi politici del momento – è degenerato quando Provenzano ha continuato a intervenire mentre parlavano altri ospiti. A quel punto Vespa, ... affaritaliani.it

Quello che è andato in onda ieri sera a “Porta a Porta” supera e trascende ogni livello di decenza e tollerabilità. Il deputato del Partito Democratico Peppe Provenzano stava interloquendo in modo normalissimo con il capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan - facebook.com facebook

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