Ieri pomeriggio in Basilicata, nel territorio di Genzano di Lucania, si è verificato un incidente tra un autobus di linea e un'automobile sulla strada statale 655. Nell’impatto sono deceduti due uomini, un padre di 59 anni e suo figlio di 27, entrambi residenti a Massafra. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire e le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi necessari.

Ieri pomeriggio il sinistro in Basilicata, in territorio di Genzano di Lucania. Sulla strada statale 655, per cause da dettagliare, si sono scontrati frontalmente un autobus di linea e un’automobile. Nell’incidente i due occupanti della vettura, padre e figlio di Massafra, sono morti sul colpo. Avevano 59 e 27 anni. Il conducente dell’autobus è rimasto ferito non gravemente. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Scontro auto-pullman nel potentino, morti padre e figlio di Massafra Avevano 59 e 27 anni

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