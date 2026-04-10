Durante la puntata di Porta a Porta trasmessa il 9 aprile, si è verificato un episodio di tensione tra il conduttore e un deputato presente in studio. In un momento di discussione politica, il conduttore ha interrotto bruscamente il parlamentare, dicendo: “Adesso stia zitto, questo non glielo consento”. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e suscitato reazioni sui social network.

Momenti di forte tensione in studio durante la puntata del 9 aprile di Porta a Porta. Nel corso del confronto politico, il conduttore Bruno Vespa ha interrotto il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano con parole nette: “ Adesso stia zitto, questo non glielo consento ”. L’episodio si è consumato in pochi istanti, modificando il tono della trasmissione e trasformando un dibattito serrato in uno scontro personale in diretta televisiva. Il dibattito su Giorgia Meloni al centro della puntata. La serata era dedicata alle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento, con un focus sul quadro politico delle ultime settimane, tra polemiche e tensioni tra maggioranza e opposizioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scontro a Porta a Porta, Vespa perde la pazienza: “Stia zitto, non glielo consento” – VIDEO

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

“Zitto, non glielo consento”. Bruno Vespa, scontro durissimo con l’ospite di Porta a portaA Porta a Porta bastano pochi secondi per capire quando il confronto politico sta per trasformarsi in qualcosa di più teso.

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