Inseguito nei campi e arrestato addosso trovati cocaina e 3mila euro in contanti

A Gagliano del Capo, la polizia ha concluso un’operazione antidroga con l’arresto di un uomo e una denuncia. Durante l’intervento, sono stati trovati droga e circa 3.000 euro in contanti. L’attività si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di sostanze illegali nella zona.

GAGLIANO DEL CAPO – Si è conclusa con un arresto e una denuncia un’operazione antidroga condotta dalla polizia a Gagliano del Capo. Ai domiciliari è finito Dario Pirelli, 31 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai anche.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sorpreso a cedere cocaina, addosso ha 27 dosi e 300 euro in contanti: arrestato 22enneNella giornata di venerdì 12 dicembre, la polizia ha arrestato un 22enne sorpreso a cedere cocaina nella zona di via Ottolenghi.

Pizzicato con diverse dosi di cocaina, nella casa trovati seimila euro in contanti: arrestato un uomoDurante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco e Manfreda hanno arrestato un uomo di origine albanese, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e seimila euro in contanti.

