Inseguito nei campi e arrestato addosso trovati cocaina e 3mila euro in contanti

20 gen 2026

A Gagliano del Capo, la polizia ha concluso un’operazione antidroga con l’arresto di un uomo e una denuncia. Durante l’intervento, sono stati trovati droga e circa 3.000 euro in contanti. L’attività si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di sostanze illegali nella zona.

GAGLIANO DEL CAPO – Si è conclusa con un arresto e una denuncia un’operazione antidroga condotta dalla polizia a Gagliano del Capo. Ai domiciliari è finito Dario Pirelli, 31 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai anche.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

