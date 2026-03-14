I giornalisti di La7 hanno deciso di scioperare per protestare contro le decisioni della direzione della rete televisiva. La manifestazione si è concentrata sulla situazione lavorativa e sulle modalità di gestione interna, coinvolgendo i dipendenti che operano nel settore dell’informazione. La protesta si è svolta in un momento in cui il settore dei media affronta criticità legate a cambiamenti tecnologici e alle nuove dinamiche di mercato.

Quello del giornalista è un lavoro difficile, e non solo per la complessità del mestiere. Ma anche perché la stampa - tv e cartacea - non è un settore che se la passa benissimo, tra nuovi media e social network che ne erodono progressivamente gli spazi, anche economici. L’ultima protesta è quella dei giornalisti di La7, che hanno ufficializzato uno sciopero, le cui date sono ancora sconosciute. Oggetto della rivendicazione sarebbero le retribuzioni per le domeniche lavorative e quelle dei nuovi assunti dall’emittente. Secondo quanto riportato dai giornalisti, l’editore Urbano Cairo, nell’ultimo incontro con il Comitato , non avrebbe dato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La7 in sciopero contro Cairo, la protesta dei giornalisti della rete tv

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