Sciopero dei trasporti a Napoli e in provincia gli orari delle corse garantite

Lunedì 13 aprile 2026, è stato indetto uno sciopero di quattro ore da parte dell'organizzazione sindacale ORSA, che coinvolge il personale dell'Eav a Napoli e in provincia. Lo sciopero avrà inizio alle 11 e durerà fino alle 15. Durante questa fascia oraria, alcune corse potrebbero essere sospese o operate in via ridotta, mentre le altre continueranno a funzionare secondo orari garantiti.

Per lunedì 13 aprile 2026 l'organizzazione sindacale ORSA ha proclamato un'azione di sciopero del personale Eav della durata di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00. Durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti all'agitazione. Questi gli orari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Milano è iniziato lo sciopero dei treni Trenord: gli orari e le corse garantiteLo sciopero durerà 23 ore: lo stop dalle 3 della nottata di lunedì 2 febbraio alle due di martedì 3 febbraio.

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Sciopero 10 aprile, stop aerei e bus: orari e fasce garantite #sciopero x.com

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