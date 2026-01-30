Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia | gli orari di treni e le fasce garantite

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, i trasporti in Lombardia si fermano. I treni Trenord saranno interessati da uno sciopero che durerà diverse fasce orarie, creando disagi per chi deve muoversi in città e in regione. Le autorità hanno confermato le fasce garantite, ma molti cittadini sono già in allerta, temendo disservizi nelle prossime ore.

A pochi giorni dalle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, in Lombardia ci sarà uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà il personale Trenord. A rischio, per 23 ore, ci saranno i treni regionali. “Viaggeranno i treni durante le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 e dalle ore 21. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sull'offerta programmata; tuttavia, si prevede un servizio attivo sull'intera giornata”, hanno rassicurato da Trenord. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54.🔗 Leggi su Milanotoday.it

