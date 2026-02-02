A Milano è iniziato lo sciopero dei treni Trenord | gli orari e le corse garantite

Questa mattina a Milano è cominciato lo sciopero dei treni Trenord. Le corse sono state ridotte e molti pendolari si sono trovati in difficoltà per spostarsi in città e in Lombardia. La giornata si preannuncia complicata per chi dipende dai treni per andare a lavoro o a scuola.

Lo sciopero durerà 23 ore: lo stop dalle 3 della nottata di lunedì 2 febbraio alle due di martedì 3 febbraio. Le fasce garantite È iniziato lo sciopero dei treni Trenord a Milano e in Lombardia. Lunedì 2 febbraio potrebbe essere una giornata di disagi per i pendolari che si spostano con i treni. A partire dalle tre della nottata di lunedì 2 febbraio è scattato uno sciopero del trasporto ferroviario indetto dal sindacato Orsa che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Lo sciopero durerà 23 ore, terminando alle due della nottata di martedì 3 febbraio 2026. Lo sciopero prevede, come sempre, alcune fasce di garanzia.

