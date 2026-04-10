Sciopero aerei venerdì 10 aprile agitazione del personale Enav | coinvolti scali di Roma Fiumicino e Ciampino e Milano Malpensa

Venerdì 10 aprile si svolgerà uno sciopero nel settore aereo, coinvolgendo il personale di ENAV. L'agitazione interesserà gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino e Milano Malpensa. Diversi operatori del comparto hanno deciso di aderire alla protesta, che si svolgerà nell’arco della giornata. La mobilitazione si concentra sulla richiesta di miglioramenti delle condizioni di lavoro e sulla tutela dei diritti dei dipendenti.

Ad aderire allo saranno diversi operatori del settore: il personale di ENAV, responsabile del controllo del traffico aereo, gli addetti dei centri di controllo d’area di Roma e Milano, i lavoratori di Techno Sky, oltre al personale della sicurezza aeroportuale Venerdì 10 aprile si preannuncia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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