Aeroporti | Fiumicino e Ciampino migliori scali d’Europa in Asq awards di Aci worlds

Il riconoscimento di Fiumicino e Ciampino come i migliori scali europei nasce dall’attenzione alle esigenze dei passeggeri e dalla qualità dei servizi. Fiumicino si distingue da nove anni, grazie a investimenti e miglioramenti costanti, mentre Ciampino si rafforza come scalo alternativo. I premi assegnati dall'Aci Worlds testimoniano la crescita e la competitività degli aeroporti romani. Entrambi continuano a puntare sull’efficienza e sulla soddisfazione dei viaggiatori.

Per il nono anno consecutivo, l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori, nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato attraverso gli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025, dall'associazione internazionale di categoria Airports Council International (ACI) World. Anche l'aeroporto Giovan Battista Pastine di Ciampino ha ricevuto il premio, per il terzo anno consecutivo, nella categoria degli scali tra i 2 e i 5 milioni di viaggiatori.