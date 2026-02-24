Doppio premio agli scali di Fiumicino e Ciampino | le reazioni di Adr e delle istituzioni

Il riconoscimento europeo ottenuto dagli scali di Fiumicino e Ciampino deriva dalla qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. La compagnia Adr ha sottolineato l’impegno nel migliorare l’esperienza dei passeggeri, mentre le autorità locali hanno ribadito l’importanza di mantenere standard elevati. Il premio, assegnato recentemente, conferma la crescita continua delle strutture aeroportuali romane. Le reazioni ufficiali si concentrano sulla volontà di consolidare ulteriormente questo risultato.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – Roma-Fiumicino e Ciampino festeggiano un doppio riconoscimento europeo per la qualità dei servizi ( leggi qui ), con il “Leonardo da Vinci” ancora una volta al vertice tra i grandi hub e il “Giovan Battista Pastine” premiato nella sua categoria. Un risultato che arriva con lo scenario di traffico in crescita e riaccende i riflettori sulla necessità di investire su processi e infrastrutture: da qui le reazioni di Aeroporti di Roma e delle istituzioni, tra ringraziamenti ai lavoratori e l’appello ad andare avanti con il Piano di sviluppo. Troncone: “Avanti tutta con il piano di sviluppo”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aeroporti: Fiumicino e Ciampino migliori scali d’Europa in Asq awards di Aci worldsIl riconoscimento di Fiumicino e Ciampino come i migliori scali europei nasce dall’attenzione alle esigenze dei passeggeri e dalla qualità dei servizi.

Fiumicino, scoperti ncc che non pagavano il parcheggio all'aeroporto: AdR attiva il riconoscimento delle targheA Fiumicino, le autorità hanno scoperto alcuni conducenti di noleggio con conducente (NCC) che evitavano di pagare il parcheggio dell'aeroporto.