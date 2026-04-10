Sciopero a Cineca i lavoratori del Tecnopolo in corteo

Questa mattina i lavoratori del consorzio Cineca hanno manifestato a Bologna e Roma per chiedere un rinnovo del contratto integrativo. In entrambe le città si sono svolti cortei organizzati dai dipendenti, che hanno deciso di scioperare per esprimere il loro dissenso nei confronti dell’azienda. La protesta ha coinvolto diverse decine di persone, con manifestazioni che si sono svolte in modo pacifico lungo le principali strade delle due città.

Incrociano di nuovo le braccia i lavoratori del consorzio Cineca, che questa mattina sono scesi in piazza a Bologna e Roma per protestare contro l'azienda nell'ambito del rinnovo del contratto integrativo.Mentre nella Capitale i dipendenti del consorzio interuniversitario hanno manifestato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La protesta dei lavoratori al Tecnopolo per il trasferimento di ItaliaMeteo: “Una grande ingiustizia"Bologna, 10 marzo 2026 – “Una ingiustizia troppo grande, una scelta del governo che va a svantaggio dell’interesse nazionale”.

Milano, sciopero e corteo del 9 marzo: in piazza studenti e il movimento ‘Non Una di Meno’Milano, 9 marzo 2026 – Dopo il corteo organizzato da ‘Non Una di Meno’ a Milano in occasione dell'8 marzo, oggi è in programma uno sciopero generale...

Temi più discussi: Cineca, sciopero e doppia manifestazione a Roma e Bologna il 10 aprile; Il tecnologo del Cineca: Ho collaborato nei processi sulla morte di Ayrton Senna e Unabomber. Oggi lo stipendio d'ingresso è 1.500 euro, in due anni 150 colleghi dimessi; Dimissioni a raffica: Cineca eccellenza tecnologica è un ambiente tossico; Dimissioni a raffica: Cineca eccellenza tecnologic­a è un ambiente tossico.

Il tecnologo del Cineca: «Ho collaborato nei processi sulla morte di Ayrton Senna e Unabomber. Oggi lo stipendio d'ingresso è 1.500 euro, in due anni 150 colleghi dimessi»Lo sciopero al Centro di ricerca per il mancato accordo sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Luigi Calori: «Io lavoro qui da 40 anni e ho visto peggiorare tutto. Con due concorsi vinti sce ... corrieredibologna.corriere.it

Dimissioni a raffica: Cineca eccellenza tecnologica è un ambiente tossicoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Dimissioni a raffica: Cineca eccellenza tecnologica è un ambiente tossico pubblicato il 4 Aprile 2026 a firma di Roberto Rotunno ... ilfattoquotidiano.it

Centinaia di voli cancellati. E' iniziato a mezzanotte lo sciopero del personale di cabina della compagnia aerea tedesca Lufthansa. Lo conferma una portavoce del sindacato Ufo. Circa 20.000 assistenti di volo sono stati invitati a incrociare le braccia fino alle 2 - facebook.com facebook

Circa 580 voli sono stati cancellati a causa di uno sciopero di Lufthansa in Germania, con effetti anche sugli aeroporti italiani x.com