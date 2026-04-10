Dopo settimane di incertezza, il governo ha annunciato le nomine per i vertici di diverse aziende pubbliche, tra cui Leonardo, Eni, Enav ed Enel. La decisione arriva al termine di un periodo di attesa e di trattative, portando alla scelta di nuovi amministratori e dirigenti per queste società. Il comunicato ufficiale ha confermato la conclusione della fase di nomine e l’avvio di nuove gestioni.

Habemus nomine. Dopo settimane turbolente, il governo ha sciolto le riserve sui vertici di Leonardo, Eni, Enav ed Enel. Ora manca solo Terna, ma pare sia questione di giorni. Dopo la conferma a Poste di Matteo Del Fante nel ruolo di ad e Silvia Rovere in quello di presidente, gli alleati della maggioranza hanno così trovato la quadra. Leonardo: Lorenzo Mariani al posto di Roberto Cingolani. Partiamo da Leonardo, dove Giorgia Meloni ha voluto sostituire sia il capo azienda sia il presidente. Al posto di Roberto Cingolani, arriva Lorenzo Mariani, manager di lungo corso e condirettore del gruppo di Piazza Monte Grappa nonché capo della costola italiana di Mbda, il consorzio europeo che produce missili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciolto il nodo Leonardo: tutte le nomine del Mef

Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Descalzi confermato all’Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni...

Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Di Foggia presidente Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni...

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Era il secondo partito più votato ma il gruppo si è sciolto: gli ex consiglieri del partito di Meloni, Elisabetta Aldrighetti e Nicola Santoni sono confluiti in "Voce Comune per Riva", insieme a Giovanni Vivaldelli (in uscita dal Patt) e Salvatore Mamone (lista civica L - facebook.com facebook

#BosniaItalia - Il Ct #Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione: fiducia a #Retegui in attacco con Kean, conferme per #Locatelli e Politano. Ripescato #Cambiaso: Scalvini in tribuna x.com