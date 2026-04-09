Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le nomine di alcuni dirigenti di aziende pubbliche. Lorenzo Mariani sarà il nuovo amministratore delegato di Leonardo, sostituendo Roberto Cingolani. All’Eni, invece, il consiglio di amministrazione ha confermato il mandato dell’amministratore delegato in carica. Queste decisioni sono state comunicate ufficialmente dal Ministero, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle motivazioni.

Lorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni Roberto Cingolani esce dal vertice della società dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Dal ministero dell’Economia arriva poi la conferma per il quinto mandato di Claudio Descalzi come capo azienda all’Eni e per il secondo mandato di Flavio Cattaneo alla guida dell’Enel. Mentre per l’a.d. di Enav il nome indicato è quello di Igor de Biasio, che si avvia quindi a lasciare la presidenza di Terna che viene lasciata anche dall’Ad Giuseppina di Foggia indicata alla presidenza dell’Eni.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Descalzi confermato all’Eni: tutte le nomine del Mef

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Mef conferma Descalzi e Cattaneo per Eni e Enel, Mariani sarà ad Leonardo - facebook.com facebook

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