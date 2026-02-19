Juventus Primavera Francesco Leone rinnova fino al 2028 Il comunicato ufficiale e i dettagli della firma

La Juventus ha annunciato che Francesco Leone continuerà a giocare con la squadra Primavera fino al 2028. La decisione arriva dopo che il giovane difensore ha mostrato buone prestazioni nel campionato under 19. Leone, 19 anni, ha firmato un nuovo accordo che lo lega ai bianconeri per i prossimi cinque anni. La società ha deciso di puntare ancora su di lui, ritenendolo un talento promettente. La firma si è svolta oggi nello stabilimento del club a Torino, di fronte a famiglia e staff tecnico.

Francesco Leone ha firmato il rinnovo del contratto con la Juventus Pirmavera fino al 2028. Vediamo il comunicato ufficiale e i dettagli. Francesco Leone ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto fino al 2028 con la Juventus Primavera. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE IL COMUNICATO UFFICIALE – «Francesco Leone, giovane talento dell'Under 20 bianconera, rinnova il suo contratto con la Juventus: è ufficiale il prolungamento fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nel settore giovanile bianconero e protagonista già con l'Under 17, Leone sta trovando spazio e continuità in campo con la Primavera impiegato come esterno sia di destra che di sinistra.