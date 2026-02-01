Milan Maignan rinnova fino al 2031 | firma e annuncio ufficiale

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mike Maignan fino al giugno del 2031. Il portiere francese ha firmato nel pomeriggio nella sede di via Aldo Rossi, davanti al direttore sportivo Igli Tare e all’amministratore delegato Giorgio Furlani. L’accordo prevede un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, più 2 milioni di bonus, che rendono Maignan uno dei giocatori più pagati della rosa, insieme a Rafael Leão.

Il Milan ha ufficializzato nel pomeriggio il rinnovo di contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031: il portiere francese ha firmato nella sede di via Aldo Rossi alla presenza del direttore sportivo Igli Tare e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, mettendo nero su bianco un accordo che prevede 5 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus, cifra che lo rende il più pagato della rosa insieme a Rafael Leão. La giornata della firma chiude una trattativa lunga e complessa e certifica la centralità di Maignan nel progetto tecnico rossonero. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche la nota ufficiale del club, che ha ratificato il prolungamento e chiarito i termini dell’intesa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

