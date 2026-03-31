Sicilia tra spopolamento economia debole e conti regionali sospesi | il bilancio Schifani sotto esame

La Sicilia, con circa cinque milioni di residenti, ha registrato nel 2023 una diminuzione demografica di oltre 50 mila unità, derivante da un saldo negativo tra nascite, decessi e partenze. La regione affronta anche problemi economici e una situazione finanziaria che ha portato a sospensioni sui conti regionali. Questi dati sono al centro di un esame sul bilancio guidato dal presidente della regione.

La Sicilia conta quasi cinque milioni di abitanti, ma nel 2023 ha perso oltre 50 mila persone tra nascite (36 mila), decessi (67 mila) e partenze (22 mila). Un dato che non ondeggia: persiste. Il PIL, 88 miliardi, resta modesto; quello pro capite — 18 mila euro — è una nota bassa nell’orchestra nazionale. L’economia è dominata dai servizi (75%, con PA, sanità e istruzione oltre il 25%), seguiti da commercio, turismo e trasporti (22%), poi agricoltura (4%) e industria in senso largo (15%). Sotto, le crepe: un territorio che scivola, infrastrutture più loquaci che efficienti, un clima che presenta il conto con siccità e calore. Non è solo paesaggio: è produttività che evapora, equilibrio che si incrina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sicilia tra spopolamento, economia debole e conti regionali sospesi: il bilancio Schifani sotto esame Articoli correlati Da Cdm ok a Finanziaria e Bilancio, Schifani: «Decisione che certifica il percorso virtuoso dei conti in Sicilia»«La decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione... Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Sicilia tra spopolamento, economia debole e conti regionali sospesi: il bilancio Schifani sotto esame; Gioiosa Marea: presentazione del libro Le cento fontane di Sinagra. Pil pro capite, il finto exploit economico si sgonfia. La Sicilia al penultimo posto tra le regioni italianePil economia ROMA – L’anno del suo presunto boom economico è ormai ampiamente passato, ... msn.com