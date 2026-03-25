Nella mattinata di oggi, sull'autostrada A4 in provincia di Bergamo, si è verificato un incidente tra due camion. Le autoarticolati sono rimasti coinvolti in un impatto violento, con le carrozzerie danneggiate, vetri frantumati e pneumatici esplosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto un ferito grave e constatato il decesso di un’altra persona coinvolta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Bolgare (Bergamo), 25 marzo 2026 – Le carrozzerie accartocciate, i vetri in frantumi e le gomme esplose. Un terribile incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in località Bolgare nella bergamasca, precisamente sull’ autostrada A4 tra i caselli di Grumello del Monte e Seriate, direzione Milano. Il bilancio è pesantissimo: un morto e un ferito grave. A perdere la vita è stato uno dei due conducenti dei mezzi pesanti coinvolti: un 36enne originario dell’est Europa, morto sul colpo. Ferito gravemente invece un 67enne. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato immediatamente sul posto un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bolgare, schianto tra due camion sull’autostrada A4: un morto e un ferito grave

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