Questa mattina a Brescia, poco dopo le 7, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in via Serenissima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Un giovane coinvolto nell'incidente si trova in condizioni gravissime. La viabilità nella zona è stata temporaneamente interrotta a causa delle operazioni di soccorso e delle verifiche delle autorità.

Brescia, 10 aprile 2026 – Grave incidente stradale, questa mattina, venerdì 10 aprile, poco dopo le 7.30, in via Serenessima a Brescia. A scontrarsi sarebbero state un’automobile e due moto: coinvolte tre persone, una in gravi condizioni. Lo schianto. Lo schianto tra un’auto e due moto è avvenuto in via Serenessima a Brescia. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che a provocare l'impatto sia stato l’automobilista, che avrebbe effettuato un'inversione a "U" tagliando la strada ai due motociclisti. Ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. I soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze, un’auto medica e un elicottero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, incidente tra auto e moto in via Serenissima: un giovane gravissimo. Traffico in tilt

Terrificante incidente tra un'auto e due moto: biker gravissimo, traffico in tiltAlle prime luci del mattino di oggi, venerdì 10 aprile, un terribile incidente stradale ha paralizzato la viabilità cittadina.

Incidente tra moto e auto in viale Miramare: traffico in tiltUn incidente tra un’auto e una moto si è verificato poco fa, intorno alle 18:30, in viale Miramare.

Temi più discussi: Incidente all'incrocio tra due auto, una si ribalta: coinvolti 9 ragazzi - BresciaToday; Incidente a Urago d’Oglio: due le auto coinvolte; Brescia, grave incidente auto-moto in via Serenissima; Scontro tra auto e moto sulla Provinciale 17: due feriti, uno è grave.

Brescia, grave incidente tra auto e moto in via Serenissima: traffico in tiltScontro all’ora di punta poco prima delle 8 di questo venerdì 10 aprile. Sul posto elisoccorso e diversi mezzi sanitari. La strada è stata chiusa. quibrescia.it

Via Serenissima, grave incidente: fa inversione e travolge motociclistaIl traffico è andato in tilt all’ora di punta, appena prima delle 8: le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note ... giornaledibrescia.it

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