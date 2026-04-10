Schianto a Cadelbosco Sopra grave centauro di 26 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11 lungo via Fratelli Cervi, sulla ex Statale 358, nelle vicinanze di Cadelbosco Sopra. Un giovane di 26 anni, residente a Castelnovo Sotto, è rimasto gravemente ferito dopo aver coinvolto un motociclista in un scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 10 aprile 2026 - Un ragazzo di 26 anni, abitante a Castelnovo Sotto, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto verso le 11 di oggi in via Fratelli Cervi, lungo l’ex Statale 358 alla periferia di Cadelbosco Sopra. Si è trattato di uno scontro tra un autocarro e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica assistenza, l’automedica di Reggio e l’elisoccorso di Bologna. Proprio a bordo del velivolo il giovane è stato trasportato al Maggiore di Parma, in condizioni giudicate molto gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto a Cadelbosco Sopra, grave centauro di 26 anni Schianto tra auto a Cadelbosco Sopra, grave pensionatoCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze verso le 9,30 in via Fratelli Cervi, sull’ex Statale a Cadelbosco... Leggi anche: Schianto auto-moto: grave un centauro Temi più discussi: Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Cadelbosco sopra; Incendio ed esplosioni a Cadelbosco Sopra Brucia il Suv di un cittadino moldavo; Incendio a Cadelbosco di Sopra: distrutto un suv e auto danneggiata; CADELBOSCO. CAMION FRIGO VA A FUOCO, ROGO DOMATO DAI POMPIERI. Auto a fuoco nella notte a Cadelbosco, non si esclude il doloCADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Un risveglio brusco per i residenti di via Manzoni a Cadelbosco di Sopra, dove questa notte un incendio ha distrutto un veicolo e causato danni a una seconda vettura ... reggionline.com Cadelbosco Sopra, rogo notturno danneggia due autoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Chiara Puglisi Psicoterapeuta | Cadelbosco di Sopra - facebook.com facebook