La FIGC ha annunciato che Silvio Baldini sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La scelta riguarda le due partite contro Lussemburgo e Grecia, programmate nelle prossime settimane. Il comunicato ufficiale è stato diffuso oggi, e nel testo vengono dettagliati i prossimi impegni della squadra e il ruolo temporaneo affidato all’allenatore. La decisione si inserisce in un momento di transizione per la selezione nazionale.

di Francesco Spagnolo Italia, sarà Silvio Baldini a guidare gli azzurri con Lussemburgo e Grecia. Il comunicato ufficiale della FIGC e il programma delle sfide. Mancava solo l’ufficialità ed ora è anche arrivata: Silvio Baldini guiderà la Nazionale azzurra con Lussemburgo e Grecia. Le due amichevoli di giugno, in programma prima dell’elezione del nuovo presidente FIGC, vedra nno in panchina il ct dell’Italia Under 21. COMUNICATO – « Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia, Baldini sarà il ct degli azzurri con Lussemburgo e Grecia. Il comunicato ufficiale

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Temi più discussi: Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; A giugno l’Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia; Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno; Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno.

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