Italia Baldini sarà il ct degli azzurri con Lussemburgo e Grecia Il comunicato ufficiale

Da juventusnews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIGC ha annunciato che Silvio Baldini sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La scelta riguarda le due partite contro Lussemburgo e Grecia, programmate nelle prossime settimane. Il comunicato ufficiale è stato diffuso oggi, e nel testo vengono dettagliati i prossimi impegni della squadra e il ruolo temporaneo affidato all’allenatore. La decisione si inserisce in un momento di transizione per la selezione nazionale.

di Francesco Spagnolo Italia, sarà Silvio Baldini a guidare gli azzurri con Lussemburgo e Grecia. Il comunicato ufficiale della FIGC e il programma delle sfide. Mancava solo l’ufficialità ed ora è anche arrivata: Silvio Baldini guiderà la Nazionale azzurra con Lussemburgo e Grecia. Le due amichevoli di giugno, in programma prima dell’elezione del nuovo presidente FIGC, vedra nno in panchina il ct dell’Italia Under 21. COMUNICATO – « Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

italia baldini sar224 il ct degli azzurri con lussemburgo e grecia il comunicato ufficiale
© Juventusnews24.com - Italia, Baldini sarà il ct degli azzurri con Lussemburgo e Grecia. Il comunicato ufficiale

Leggi anche: Italia, Baldini guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno con Lussemburgo e Grecia

Silvio Baldini ct azzurro per i test di giugno con Lussemburgo e GreciaIl tecnico dell'Under 21 guiderà la Nazionale A nelle amichevoli del 3 e del 7 giugno ROMA - In attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto...

Temi più discussi: Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; A giugno l’Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia; Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno; Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno.

Baldini sarà il ct dell’Italia per le amichevoli estive: è UFFICIALEIn occasione delle amichevoli di giugno, a guidare la Nazionale maggiore sarà il tecnico della Nazionale U21 Silvio Baldini ,che sarà accompagnato dal suo staff. In attesa di scoprire il nuovo nome ch ... toro.it

italia baldini sarà ilUFFICIALE, Italia: Baldini sarà il ct della nazionale per le amichevoli di giugnoDopo le dimissioni di Gennaro Gattuso in seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali 2026 dell’Italia, a prendere il suo posto sarà l’ex allenatore del Palermo, Silvio Baldini. Come comunicato dal ... ilovepalermocalcio.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.