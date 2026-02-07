Brianza paura a scuola | alunna di 10 anni scappa dalle elementari e sale sul primo treno Recuperata dai Carabinieri

Una bambina di 10 anni è scappata dalla scuola elementare in Brianza e si è diretta da sola alla stazione ferroviaria. È stata trovata poco dopo dai Carabinieri, che l’hanno riportata a casa. La fuga ha creato preoccupazione tra insegnanti e genitori.

Una bambina di 10 anni si è allontanata da una scuola elementare brianzola, raggiungendo autonomamente la stazione ferroviaria. Salita su un treno, è arrivata fino a Caronno Pertusella (VA). I Carabinieri l'hanno rintracciata dopo alcune ore, incolume, affidandola alla famiglia.

