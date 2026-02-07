Brianza paura a scuola | alunna di 10 anni scappa dalle elementari e sale sul primo treno Recuperata dai Carabinieri

Da orizzontescuola.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 10 anni è scappata dalla scuola elementare in Brianza e si è diretta da sola alla stazione ferroviaria. È stata trovata poco dopo dai Carabinieri, che l’hanno riportata a casa. La fuga ha creato preoccupazione tra insegnanti e genitori.

Una bambina di 10 anni si è allontanata da una scuola elementare brianzola, raggiungendo autonomamente la stazione ferroviaria. Salita su un treno, è arrivata fino a Caronno Pertusella (VA). I Carabinieri l'hanno rintracciata dopo alcune ore, incolume, affidandola alla famiglia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Brianza Paura

La bimba di 10 anni che scappa dalla scuola in Brianza, prende il treno e arriva nel Varesotto

Questa mattina una bambina di 10 anni è scomparsa dalla scuola in Brianza.

Aggredita sul treno da Como a Milano, reagisce: lui scappa ma viene fermato dai carabinieri

Una donna è stata aggredita sul treno da Como a Milano nella serata di mercoledì.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brianza Paura

Argomenti discussi: Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno: perizia psichiatrica per il 17enne; Molestie e minacce alla stazione. Perseguitava una ragazzina: perizia psichiatrica per il 17enne; Paura in Brianza: bimba prende il treno da sola, cosa sta succedendo.

Paura in Brianza: bimba prende il treno da sola, cosa sta succedendoUna bambina di 10 anni si allontana da scuola in Brianza, prende un treno e arriva nel Varesotto. Ritrovata dopo ore di ricerche. monza-news.it

Incendio alla scuola materna: paura a Seregno per 130 bambiniSerengo (Monza Brianza), 17 gennaio 2026 – Apprensione e paura ieri in una scuola dell’Infanzia di Seregno, fra il quartiere Santa Valeria e il Ceredo. Le fiamme che si sono sprigionate all’ora di ... ilgiorno.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.