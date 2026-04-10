Scamacca viaggia verso la convocazione Tanti dubbi per Palladino contro la Juve

Sabato sera alle 20:45, l’Atalanta affronterà in casa la Juventus in una partita valida per la corsa al quarto posto in classifica. La sfida si terrà alla New Balance Arena e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Nel frattempo, in vista dell’incontro, si fanno strada alcune incognite tra i tecnici, mentre il giocatore Scamacca si sta avvicinando alla convocazione dopo un periodo di dubbi.

CALCIO. Sabato 11 aprile alle 20,45 l’Atalanta è attesa da una supersfida, quella contro la Juventus alla New Balance Arena, che potrebbe rivelarsi fondamentale per le speranze di quarto posto dei nerazzurri. Scamacca verso la convocazione: anche venerdì 10 aprile ha lavorato con i compagni e dovrebbe entrare nell’elenco dei convocati atteso per la mattinata di sabato 11. Contro la Juve (sabato sera alle 20,45 alla New Balance Arena) il centravanti dovrebbe comunque partire dalla panchina con Krstovic che è il naturale favorito per il ruolo di centravanti, a meno di sorprese. Fuori Hien (postumi al bicipite femorale), c’è il dubbio riguardante il terzo portiere Rossi, alle prese con la pubalgia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scamacca viaggia verso la convocazione. Tanti dubbi per Palladino contro la Juve LIVE Alle 21 Atalanta-Juve: Palladino con Scamacca, Spalletti punta su Openda(3-4-3): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere, Scamacca. Leggi anche: Continassa Juve: Yildiz verso la convocazione, le ultime sull’Atalanta Temi più discussi: Scamacca viaggia verso la convocazione. Tanti dubbi per Palladino contro la Juve; Atalanta, verso la Juventus con il dubbio Scamacca. Out Hien e Rossi; Scamacca recupera per la Juventus? Le ultime dall'infermeria dell'Atalanta. Scamacca viaggia verso la convocazione. Tanti dubbi per Palladino contro la JuveSabato 11 aprile alle 20,45 l’Atalanta è attesa da una supersfida, quella contro la Juventus alla New Balance Arena, che potrebbe rivelarsi fondamentale per le speranze di quarto posto dei nerazzurri. ecodibergamo.it Atalanta, Scamacca verso il pieno rientro? Le ultimeIn attesa delle giuste risposte da Scamacca nelle prossime 24-48 ore, Palladino spera di recuperare anche Hien al centro della difesa. L'ex Verona conta di smaltire gli ultimi acciacchi con l'avanzare ... fantacalcio.it Gianluca Scamacca, dopo la diagnosi di lesione muscolo fasciale di primo grado alla regione adduttoria destra è tornato parzialmente in gruppo questa mattina alla ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, probabilmente sarà in panc - facebook.com facebook