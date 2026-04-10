Savona detenuto prende il Reddito di cittadinanza mentre è in carcere | il giudice gli dà ragione
Un uomo detenuto ha ricevuto circa 4.000 euro di Reddito di cittadinanza mentre si trovava in carcere. Dopo un procedimento giudiziario, il giudice ha stabilito che l’indebita percezione derivava da un errore del CAF e lo ha assolto. La vicenda riguarda la richiesta di accesso al beneficio mentre il soggetto era in stato di detenzione. La decisione si basa sulla dichiarazione dello stesso detenuto e sulla valutazione dell’errore commesso dal centro di assistenza fiscale.
Un detenuto ottiene 4mila euro con il Reddito di cittadinanza. È stato assolto perché aveva dichiarato la sua situazione e il giudice ha ritenuto l'indebita percezione come un errore del caf. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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