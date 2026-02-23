55 anni di Officine SMAC | rivoluzione ceramica Made in Italy

Officine SMAC compie 55 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla costante ricerca di innovazione nel settore della ceramica. Fondata a Fiorano Modenese, l’azienda ha introdotto nuove tecniche di produzione che hanno rivoluzionato il mercato locale. La crescita si deve anche all’attenzione verso la qualità e la sostenibilità dei prodotti. La celebrazione coinvolge tutto il team, che continua a sviluppare soluzioni moderne per il settore. La storia di SMAC prosegue con nuovi progetti in cantiere.

Nel cuore del distretto ceramico italiano, a Fiorano Modenese, un’azienda celebra un traguardo importante: 55 anni di attività all’insegna dell’innovazione tecnologica. Officine SMAC, nata nel 1969, ha rivoluzionato l’industria ceramica con soluzioni brevettate e sistemi avanzati, espandendosi a livello internazionale. La sua storia è un esempio di come la ricerca e lo sviluppo possano sostenere la crescita industriale in settori competitivi, mantenendo alta la bandiera del Made in Italy. Cinque decenni di innovazione: la storia di Officine SMAC. Officine SMAC ha scritto la sua storia attraverso le evoluzioni tecnologiche che hanno segnato l’industria ceramica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Retina Holding: la rivoluzione del biometano made in Italy

Innovazione e tecnologia a servizio della ceramica: un cammino lungo 55 anniL’uso di nuove tecnologie ha trasformato la produzione ceramica negli ultimi 55 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Precipita da un ponteggio per 10 metri e muore sul colpo: era padre di 2 figli - BresciaToday.

Cinquant’anni di Officine Linari. Mezzo secolo vissuto a Valpiana tra tanta passione e occhi sul futuroCinquant’anni di storia, crescita e valori tramandati: le Officine Linari di Valpiana, associate a Confartigianato Imprese Grosseto, celebrano nel 2025 un traguardo eccezionale, il mezzo secolo di ... lanazione.it

2 anni di Officine Giovani Un modello di co-progettazione che ha reso Officine Giovani un presidio educativo, sociale e culturale per la città. 19 febbraio 2026 Ore 10.30 Sala Ajace – Palazzo D’Aronco, Udine Parleremo di: – risultati raggiunti – impatto - facebook.com facebook