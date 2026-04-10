Dopo le festività pasquali, la Serie B2 femminile riprende con gli ultimi cinque turni di regular season. Le squadre sono pronte a dare il massimo in questa fase decisiva, che potrebbe determinare le qualificate ai playoff. La corsa si fa più intensa e ogni incontro assume un peso maggiore in vista della fine della stagione. La tensione cresce tra le atlete mentre si avvicina il momento delle decisioni finali.

Al via lo sprint finale. Archiviate le festività pasquali, la Serie B2 femminile si rimette in marcia e lo fa per vivere gli ultimi cinque turni di regular season. Cinque gare senza appello al termine delle quali l’ Ariete Pvp Pallavolo Prato saprà se sarà tra le "elette" che potranno giocarsi la promozione ai play off nel girone F. Prato è attualmente terza, a due punti da Versilia e con un punto di vantaggio su Florenzo. La corsa play off, visto il vantaggio della capolista Genova, è tutta qua: solo due di queste formazioni potranno prolungare la stagione. Una corsa che l’Ariete inizia domani (alle 18 al palazzetto di San Paolo, arbitri Joita e Mazzola) ospitando in casa il Chianti Volley. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ariete torna in campo: c’è la volata play off

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