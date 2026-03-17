Domani a Tor Bella Monaca si terrà un evento con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, entrambi rappresentanti di Fratelli d’Italia. L’iniziativa è dedicata al sostegno del referendum sul tema della giustizia, con un’immagine che richiama il famoso dipinto “Il Quarto Stato”. La manifestazione mira a promuovere la campagna per il Sì.

Alle 17 al Teatro Santa Rita di Roma l'evento per il Sì a cui partecipano il ministro della Giustizia e il vicepresidente della Camera. Ci saranno anche il coordinatore di FdI Roma Marco Perissa e Gaia Tortora "Per una giustizia a favore del popolo". Domani il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) saranno insieme a un evento per il Sì che ha per locandina il "Quarto Stato". "Cosa unisce i braccianti di fine Ottocento al sì per la giustizia?", si chiede Rampelli, "La difesa dei più deboli. L'immagine simbolo delle lotte sociali 'Il Quarto Statò di Giuseppe Pellizza da Volpedo diventa oggi il manifesto di una 'Giustizia restituita al popolo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, domani Nordio e Rampelli a Tor Bella Monaca

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