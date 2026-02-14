Vertenza forestali l’appello di FAI-CISL | Dignità per i lavoratori e tutela del territorio

La FAI-CISL IrpiniaSannio chiede interventi urgenti perché i lavoratori forestali vivono una crisi grave, causata dalla mancanza di fondi e di opportunità di lavoro. La crisi nel settore forestale sta peggiorando, con le aziende che chiudono e i dipendenti che restano senza reddito. La situazione si aggrava ulteriormente poiché i territori rurali rischiano di perdere importanti risorse per la gestione del patrimonio boschivo. La confederazione sindacale si rivolge alle autorità regionali e locali per chiedere azioni concrete e tutela per i lavoratori.

Tempo di lettura: 3 minuti La FAI-CISL IrpiniaSannio intende richiamare l’attenzione delle massime istituzioni regionali e locali sulla drammatica paralisi che sta soffocando il settore della forestazione. Nonostante l’impegno profuso delle OO.SS. di categoria regionale, della Regione Campania e degli Enti Delegati, ma soprattutto dai lavoratori idraulico-forestali nella difesa del nostro fragile ecosistema, registriamo con profonda preoccupazione un clima di “assordante silenzio” e un’insostenibile precarietà economica che colpisce centinaia di famiglie.?L’introduzione dei fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) da parte della Regione Campania, pur nata con l’intento di dare ossigeno al comparto, sta palesando limiti strutturali evidenti: il meccanismo di finanziamento si sta rivelando farraginoso e inadatto a garantire l’ordinaria gestione tecnico-amministrativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vertenza forestali, l’appello di FAI-CISL: “Dignità per i lavoratori e tutela del territorio” Reati ambientali (in aumento) e tutela degli animali, l'impegno della Carabinieri forestali sul territorio La lotta ai reati ambientali cresce di giorno in giorno. FOTO/ Vertenza Hanon Systems, mons. Accrocca lancia un appello agli industriali: “Sposate questo territorio” In seguito alla scadenza degli ammortizzatori sociali nel dicembre scorso, la vertenza Hanon Systems rimane al centro dell’attenzione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Aggressioni medici. Smi alle parlamentari: Nessuna risposta alla richiesta di una vertenza per la sicurezza. Ora soluzioni urgentiNessuna risposta dai ministri Minniti e Lorenzin all’appello per la convocazione di una vertenza straordinaria per la sicurezza per il Ssn. Lo sottolinea il Sindacato dei Medici Italiani, Smi, che ... quotidianosanita.it Il caso Angeli Urbani è più di una vertenza logistica: qualcosa si è rotto nel “giocattolo” di Galimberti e il fronte del volontariato non appare più compatto con Palazzo Estense facebook