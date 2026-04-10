Sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti il sindacato Gilda chiede di istituire un terzo organismo giudicante

Da ilfattoquotidiano.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scuole italiane si sono verificati recenti episodi di sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti. Il sindacato Gilda ha proposto l’istituzione di un terzo organismo giudicante per risolvere queste controversie. A Bari, una docente di 66 anni della scuola dell’infanzia è stata sanzionata dal preside perché non si alzava dalla sedia, secondo quanto riferito dalle fonti locali.

A Bari una docente 66enne della scuola dell’infanzia è stata punita dal preside con una sanzione disciplinare “perché non si alzava dalla sedia”. Sempre in Puglia, in una primaria, a una maestra è stato fatto un richiamo scritto per aver postato sui social delle generiche considerazioni sulla scuola e ad un professore di un professionale, il preside, ha somministrato una “censura” per una festa di compleanno, durante l’intervallo, non autorizzata. Sono solo tre delle centinaia di casi che ogni anno i sindacati devono affrontare per far fronte a dirigenti scolastici che sono allo stesso tempo pubblici ministeri e giudici. Un sistema che Gilda Scuola ha deciso di denunciare con la volontà di giungere ad un obiettivo: la creazione di organismo terzo, un consiglio superiore della docenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti il sindacato gilda chiede di istituire un terzo organismo giudicante
© Ilfattoquotidiano.it - Sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti, il sindacato Gilda chiede di istituire un terzo organismo giudicante

Referendum e par condicio a scuola: Valditara annuncia sanzioni disciplinari per i presidi che non garantiscono il contraddittorioIl Ministro Valditara avverte i dirigenti: chi viola la par condicio sul referendum rischia sanzioni disciplinari.

Mobilità docenti e ATA, le deroghe fanno discutere. La Gilda non firma il CCNI. QUESTION TIME con Craparo (Gilda). LIVE Giovedì 12 marzo alle 14:30È stato sottoscritto martedì 10 marzo, il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728.

Temi più discussi: Sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti, il sindacato Gilda chiede di istituire un terzo organismo giudicante; Intercettazioni del caso Bigliettopoli, la Cassazione conferma le sanzioni ai magistrati torinesi; Il Napoli può multare ed escludere Lukaku? Sì, ma con limiti. La posizione del club e di Romelu.

sanzioni disciplinari e contenziosiSanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti, il sindacato Gilda chiede di istituire un terzo organismo giudicanteIl sindacato Gilda chiede un nuovo organismo che esamini le contestazioni emanate dai dirigenti verso gli insegnanti ... ilfattoquotidiano.it

sanzioni disciplinari e contenziosiAvversari Cosenza, dal Trapani nuovo ricorso al Collegio di Garanzia: si punta a revocare 7 punti di penalizzazioneIl Trapani presenta ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione di 7 punti. Analisi della situazione e impatto sulla classifica a quattro giornate dal termine ... tifocosenza.it

Trova facilmente notizie e video collegati.