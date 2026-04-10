sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti il sindacato gilda chiede di istituire un terzo organismo giudicante

Nelle scuole italiane si sono verificati recenti episodi di sanzioni disciplinari e contenziosi tra presidi e docenti. Il sindacato Gilda ha proposto l’istituzione di un terzo organismo giudicante per risolvere queste controversie. A Bari, una docente di 66 anni della scuola dell’infanzia è stata sanzionata dal preside perché non si alzava dalla sedia, secondo quanto riferito dalle fonti locali.

A Bari una docente 66enne della scuola dell’infanzia è stata punita dal preside con una sanzione disciplinare “perché non si alzava dalla sedia”. Sempre in Puglia, in una primaria, a una maestra è stato fatto un richiamo scritto per aver postato sui social delle generiche considerazioni sulla scuola e ad un professore di un professionale, il preside, ha somministrato una “censura” per una festa di compleanno, durante l’intervallo, non autorizzata. Sono solo tre delle centinaia di casi che ogni anno i sindacati devono affrontare per far fronte a dirigenti scolastici che sono allo stesso tempo pubblici ministeri e giudici. Un sistema che Gilda Scuola ha deciso di denunciare con la volontà di giungere ad un obiettivo: la creazione di organismo terzo, un consiglio superiore della docenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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