Referendum e par condicio a scuola | Valditara annuncia sanzioni disciplinari per i presidi che non garantiscono il contraddittorio
Il ministro ha chiarito che le scuole devono rispettare le regole sulla par condicio durante i referendum, e chi non lo farà potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari. La comunicazione mira a garantire un corretto svolgimento delle votazioni scolastiche, sottolineando l’importanza di un confronto equilibrato. La questione riguarda principalmente il rispetto delle norme e l’applicazione delle procedure previste.
Il Ministro Valditara avverte i dirigenti: chi viola la par condicio sul referendum rischia sanzioni disciplinari. Inaccettabile fare propaganda a scuola; necessari sempre il contraddittorio e il pluralismo delle idee. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Referendum, Valditara: "No a campagna nelle scuole senza par condicio"(LaPresse) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Napoli a margine di un’iniziativa a sostegno del Sì al...
