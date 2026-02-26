Referendum e par condicio a scuola | Valditara annuncia sanzioni disciplinari per i presidi che non garantiscono il contraddittorio

Il ministro ha chiarito che le scuole devono rispettare le regole sulla par condicio durante i referendum, e chi non lo farà potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari. La comunicazione mira a garantire un corretto svolgimento delle votazioni scolastiche, sottolineando l’importanza di un confronto equilibrato. La questione riguarda principalmente il rispetto delle norme e l’applicazione delle procedure previste.