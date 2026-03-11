Mobilità docenti e ATA le deroghe fanno discutere La Gilda non firma il CCNI QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Giovedì 12 marzo alle 14 | 30

Martedì 10 marzo è stato firmato il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. La Gilda non ha firmato l’accordo e ha annunciato un question time con il rappresentante Craparo, previsto per giovedì 12 marzo alle 14:30. Le deroghe introdotte nel testo stanno suscitando discussioni tra le diverse sigle sindacali.

È stato sottoscritto martedì 10 marzo, il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. La Gilda Unams, così come la Uil Scuola Rua, non ha firmato il contratto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

