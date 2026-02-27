Sanremo | tra Disco Night e Old West Costa Toscana si accende a ritmo di musica

A bordo di Costa Toscana, le prime due serate della Crociera della Musica 2026 hanno portato un'energia vibrante, alternando atmosfere retrò e moderne. Tra performance coinvolgenti e momenti di intrattenimento, la nave si trasforma in un palcoscenico itinerante che richiama l'attenzione di appassionati e partecipanti. L'evento continua a offrire un mix di musica e spettacolo, creando un ambiente vivace e stimolante.

Genova, 26 feb. (Adnkronos) - Le prime due serate della Crociera della Musica 2026 a bordo di Costa Toscana hanno acceso l'atmosfera sanremese con un doppio viaggio tra mood, performance e intrattenimento, confermando la nave come uno dei palcoscenici più attesi di questa edizione del Festival. Le giornate inaugurali hanno riportato gli ospiti nel cuore della dance più amata: il Disco Workout mattutino ha introdotto le vibrazioni anni ‘90, mentre il Sunset Disco Aperitive ha trasformato i ponti esterni in un salotto luminoso e scintillante. Appuntamento imperdibile a bordo il Poretcast, il vodcast di Giacomo Poretti prodotto e... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo: tra Disco Night e Old West, Costa Toscana si accende a ritmo di musica Sanremo 2026, l’opening party della Crociera della Musica di Costa Toscana accende il Festival con fuochi d’artificioHome > Spettacoli > Musica > Sanremo 2026, l’opening party della Crociera della Musica di Costa Toscana accende il Festival con fuochi d’artificio... A bordo della Costa Toscana la settimana di Sanremo diventa un viaggio nella musica: la visione di Giovanna Loi di Costa CrociereDurante la settimana di Sanremo, la Costa Toscana cambia ritmo e identità, trasformandosi in una nave dove la musica è al centro di tutto. Temi più discussi: Con Max Pezzali la nave di Sanremo vive una Disco Night; Da Novara a Casa Sanremo: Sasso Music conquista The Club; Sanremo 2026, Max Pezzali accende la Costa Toscana; Sanremo oltre le canzoni: dal ‘Club Agonia’ al ‘Bar santissimo’, cheerleader e karaoke, cosa fanno i cantanti in città. Con Max Pezzali la nave di Sanremo vive una Disco NightUno degli artisti più amati, come lo ha definito Carlo Conti, ha fatto ballare e cantare tutte le generazioni presenti sulla Costa Toscana, e non solo, del Festival di Sanremo 2026. Si tratta, ovvia ... radioitalia.it ’Disco Club Paradiso’, sognando SanremoLa band nata tra Cento, San Giovanni e Crevalcore in gara per il palco più importante. Tra loro il centese Giacomo Semenzato I Disco Club Paradiso sono tra i 25 artisti selezionati a Sanremo Giovani ... ilrestodelcarlino.it Dodo Salsa. Lidice & Marlon Caro · Die With A Smile (Salsa Version). Il SABATO *Kalypso LATIN e DISCO Night* V.LE ITALIA 28 – LIVORNO dalle 20.30 la Cena su Prenotazione servita al Tavolo: .......+ Dolce + Acqua + Vino Illimitato + Caffè + Serata com - facebook.com facebook