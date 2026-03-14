Alberobello accende il Falò di San Giuseppe | musica popolare tradizione e sapori locali in Largo Martellotta

Alberobello ha dato il via al Falò di San Giuseppe in Largo Martellotta, con un grande falò che illumina la piazza. La serata è accompagnata da musica popolare che invita alla danza e dai profumi della cucina locale, che richiamano i sapori tradizionali della zona. La manifestazione coinvolge residenti e visitatori in un’atmosfera di festa e convivialità.

Ad Alberobello torna il Falò di San Giuseppe: il 19 marzo musica dei Terraròss, gastronomia locale e tradizione popolare in Largo Martellotta. Ingresso libero. Un grande fuoco che illumina la piazza, la musica popolare che invita alla danza e i profumi della cucina tradizionale che raccontano il territorio. Martedì 19 marzo, a partire dalle ore 19.30, Alberobello rinnova uno dei riti più sentiti della propria cultura popolare con “Falò nell’Aia – Il calore delle tradizioni”, evento in programma in Largo Martellotta – Pietra Ficcata. L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale Pinnacoli, presieduta da Franco Miccolis, con il patrocinio del Comune di Alberobello. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati San Giuseppe accende l’Oltretorrente: due giorni di festa, sapori e tradizione da vivere insiemeIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La più antica festa di quartiere di Parma torna ad animare l’Oltretorrente... Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunitàMonte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Monte Sant’Angelo... Una raccolta di contenuti su Alberobello accende il Falò di San... Temi più discussi: Alberobello accende il fuoco di San Giuseppe: il 19 marzo Falò nell’Aia tra musica popolare e memoria collettiva; Sabato 14 e domenica 15 marzo Trofeo Città di Bari; Sabato 14 marzo a Terlizzi Odissea Minore – Per un’educazione della frontiera; Alberobello accende il Falò di San Giuseppe: martedì 19 marzo tra musica, sapori e tradizione. Alberobello accende il Falò di San Giuseppe: martedì 19 marzo tra musica, sapori e tradizioneALBEROBELLO – Martedì 19 marzo, dalle ore 19.30, Largo Martellotta – Pietra Ficcata si illuminerà con Falò nell’Aia – Il calore delle tradizioni, l’appuntamento che rinnova uno dei riti più sentiti ... giornaledipuglia.com Spezzano Albanese celebra i falò di San Giuseppe: due giorni tra tradizione, musica e sapori localiIl 18 e 19 marzo il paese si animerà con i fanonjet, grandi fuochi accesi nei rioni tra musica popolare, piatti tipici e momenti di condivisione che rinnovano una tradizione storica della comunità a ... ecodellojonio.it Il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore - facebook.com facebook