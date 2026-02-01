In Italia, il consigliere regionale del PD Simiani chiede di rivedere i parametri nazionali per le chiusure dei punti nascita. Secondo lui, molte strutture rischiano di chiudere senza motivazioni chiare, lasciando senza assistenza le famiglie locali. La questione divide politica e ospedali, mentre i cittadini temono di perdere servizi fondamentali. La richiesta arriva in un momento in cui molte Regioni stanno riconsiderando le chiusure.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Sanità: Simiani (PD ), rivedere i parametri nazionali delle chiusure dei punti nascita. Ospedale La Gruccia di Montevarchi simbolo di una criticità nazionale "Difendere il Punto nascita dell’ospedale della Gruccia significa difendere il diritto alla salute, alla sicurezza e alla dignità delle comunità locali. Ho voluto essere qui per testimoniare la mia vicinanza alle mamme, al personale sanitario, ai sindaci e a tutta la comunità, perché quando si rappresenta un territorio non contano le appartenenze politiche ma il dovere di stare accanto ai cittadini. La battaglia che si sta combattendo oggi non riguarda solo Montevarchi: è una questione nazionale legata alla grave crisi demografica che attraversa il paese": è quanto dichiara il deputato PD Marco Simiani, intervenendo alla manifestazione che si è svolta oggi, sabato 31 gennaio, a Montevarchi, davanti all’ospedale del Valdarno Superiore, alla quale hanno partecipato oltre 200 persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I parlamentari del Partito Democratico scendono in campo per difendere i punti nascita toscani a rischio chiusura.

La questione dei punti nascita in Toscana diventa sempre più calda.

